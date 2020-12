Mattarella: 'è tempo di costruttori, non sprecare energie per illusori vantaggi di parte' (Di giovedì 31 dicembre 2020) Roma, 31 dic. (Adnkronos) - "Ora dobbiamo preparare il futuro. Non viviamo in una parentesi della storia. Questo è tempo di costruttori. I prossimi mesi rappresentano un passaggio decisivo per uscire dall'emergenza e per porre le basi di una stagione nuova. Non sono ammesse distrazioni. Non si deve perdere tempo. Non vanno sprecate energie e opportunità per inseguire illusori vantaggi di parte". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio di fine anno. "E' questo -ha rimarcato il Capo dello Stato- quel che i cittadini si attendono. La sfida che è dinanzi a quanti rivestono ruoli dirigenziali nei vari ambiti, e davanti a tutti noi, richiama l'unità morale e civile degli italiani. Non si tratta di annullare le ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 31 dicembre 2020) Roma, 31 dic. (Adnkronos) - "Ora dobbiamo preparare il futuro. Non viviamo in una parentesi della storia. Questo èdi. I prossimi mesi rappresentano un passaggio decisivo per uscire dall'emergenza e per porre le basi di una stagione nuova. Non sono ammesse distrazioni. Non si deve perdere. Non vanno sprecatee opportunità per inseguiredi". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, nel messaggio di fine anno. "E' questo -ha rimarcato il Capo dello Stato- quel che i cittadini si attendono. La sfida che è dinanzi a quanti rivestono ruoli dirigenziali nei vari ambiti, e davanti a tutti noi, richiama l'unità morale e civile degli italiani. Non si tratta di annullare le ...

