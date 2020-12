Manovra | Cisl | “Debole sul lavoro Manca visione strategica”

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 31 dicembre 2020) (Teleborsa) – “Il Paese si affaccia al 2021 senza una, con una legge di bilancioe sfocata sue investimenti, politiche sociali e coesione, sanità, scuola e pubblica amministrazione incapace di assicurare sufficiente protezione alle persone esposte agli effetti della crisi e di rilanciare una strategia autenticamente anticiclica. Lacune gravi, generate da un metodo unilaterale, che ha mortificato il dialogo sociale nel processo di decisione”. È quanto sottolinea lain una nota sulla legge di bilancio. Per il sindacato “bisogna subito mettere in campo misure integrative, se non altro per dare certezze a centinaia di migliaia di donne e uomini che, a legislazione invariata, dal primo aprile rischiano di perdere l’occupazione, con ripercussioni sociali ed economiche ...