L’ultimo del 2020, poi tutto su scuola e sicurezza sanitaria: parola del Governo (Di giovedì 31 dicembre 2020) L’ultimo giorno di questo disgraziato anno è arrivato, finalmente arrivato. Il Governo, fa già l’elenco dei buoni propositi per il prossimo. Giuseppe Conte (Facebook)Il 2020 si sta per concludere, per fortuna si potrebbe aggiungere, e nel paese, almeno nel Governo monta un certo ottimismo per l 2021, un ottimismo che probabilmente non tiene conto delle possibili minacce di alleati nell’esecutivo, e nemmeno del timore di molti esperti per una quasi probabile terza ondata. Il Governo è proiettato su scuola e sicurezza sanitaria, e le parole dei suoi ministri delle ultime ore, vanno in quella direzione, senza alcun dubbio. La scuola al di la di clamorosi colpi di scena, dovrebbe riaprire il prossimo 7 gennaio, ... Leggi su chenews (Di giovedì 31 dicembre 2020)giorno di questo disgraziato anno è arrivato, finalmente arrivato. Il, fa già l’elenco dei buoni propositi per il prossimo. Giuseppe Conte (Facebook)Ilsi sta per concludere, per fortuna si potrebbe aggiungere, e nel paese, almeno nelmonta un certo ottimismo per l 2021, un ottimismo che probabilmente non tiene conto delle possibili minacce di alleati nell’esecutivo, e nemmeno del timore di molti esperti per una quasi probabile terza ondata. Ilè proiettato su, e le parole dei suoi ministri delle ultime ore, vanno in quella direzione, senza alcun dubbio. Laal di la di clamorosi colpi di scena, dovrebbe riaprire il prossimo 7 gennaio, ...

emergenzavvf : L'ultimo saluto del Corpo Nazionale a Tonello Scanu, il Vigile del fuoco deceduto in servizio nel tragico incidente… - Linkiesta : #Conte ha convocato l’ultimo Consiglio dei Ministri, ma all’ordine del giorno non c’è traccia del Recovery plan La… - SusannaCeccardi : Lamorgese scatenata, per l'ultimo giorno del 2020 e per il primo giorno del 2021 ci regala controlli a tappeto anch… - spjmringday : RT @kookiesale: Siamo tutti d’accordo che con questa esibizione di Best Of Me i Bangtan hanno salvato anche l’ultimo giorno del 2020? - nattydoctor : RT @moltitudo: gianluca da lassù ci guarda e ci protegge come del resto ha fatto per tutto l’ultimo anno #Buonanno2021 -

Ultime Notizie dalla rete : L’ultimo del Decreto Calabria, Giannetta (Fi): «Nuovo bluff del Governo» LaC news24