L'Iss avverte: l'epidemia resta grave. Brusaferro: curva in decrescita ma rallentata (Di giovedì 31 dicembre 2020) "La curva nel nostro Paese è in decrescita, ma un po' rallentata. Però ci sono paesi a noi vicini che mostrano invece una curva in ricrescita. Questo e' un tema digrande attenzione, ed e' un grande ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 31 dicembre 2020) "Lanel nostro Paese è in, ma un po'. Però ci sono paesi a noi vicini che mostrano invece unain ricrescita. Questo e' un tema digrande attenzione, ed e' un grande ...

Miti_Vigliero : L’Iss avverte che “La Liguria, ha indice Rt sopra 1, servono misure anche dopo le festività”, mentre per il Doge s… - infoitsalute : Vaccino Covid, Iss avverte: 'Arma in più, ma ancora mascherine edistanza' - infoitsalute : Vaccino Covid, Iss avverte: 'Arma in più, ma ancora mascherine e distanza' - JohnnyG90420137 : RT @ImolaOggi: Nessuno si illuda! Vaccino Covid, l'Istituto superiore di sanità avverte: “Arma in più, ma ancora mascherine e distanza” ht… - Eveleenrey : RT @bisagnino: Vaccino Covid, Iss avverte: 'Arma in più, ma ancora mascherine e distanza' -

Ultime Notizie dalla rete : Iss avverte L'Iss avverte: l'epidemia resta grave. Brusaferro: curva in decrescita ma rallentata TG La7 Liguria, di nuovo in crescita l’indice Rt (1,07). L’Iss: “Prorogare restrizioni anche dopo le feste”

Liguria. Di nuovo in crescita l’indice Rt della Liguria, tra le regioni con il dato con più alto. A renderlo noto è la bozza di monitoraggio della cabina di regia dell’Iss-ministero della Salute, pubb ...

In Liguria l’Rt risale a 1,07. L’Iss: “Servono restrizioni anche dopo le feste”

Roma. Risale l’indice Rt in Liguria. A dirlo la bozza di monitoraggio della cabina di regia dell’Iss-ministero della Salute, per il periodo di riferimento 22-27 dicembre che è stata resa nota nella ta ...

Liguria. Di nuovo in crescita l’indice Rt della Liguria, tra le regioni con il dato con più alto. A renderlo noto è la bozza di monitoraggio della cabina di regia dell’Iss-ministero della Salute, pubb ...Roma. Risale l’indice Rt in Liguria. A dirlo la bozza di monitoraggio della cabina di regia dell’Iss-ministero della Salute, per il periodo di riferimento 22-27 dicembre che è stata resa nota nella ta ...