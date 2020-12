L’anno che verrà 2020: Amadeus torna in tv, “Capodanno di speranza” (Di giovedì 31 dicembre 2020) L’anno che verrà 2020 è pronto per dare addio alL’anno vecchio e aprire le porte a quello nuovo. Anche questa volta alla guida del programma di Rai 1 ci sarà Amadeus, che poi avremo modo di rivedere presto a Sanremo 2021. Lo show tra l’altro dovrà vedersela con un rivale d’eccezione, ovvero il Grande Fratello Vip 5 di Alfonso Signorini. L’anno che verrà 2020 sarà il cavallo di battaglia dell’emittente statale per il Capodanno 2020 in tv, un momento di gioia e allegria utile per sdrammatizzare sul Covid-19 e i momenti difficili che ha regalato ai cittadini di tutto il mondo. L’anno che verrà 2020, Amadeus pronto per la seratona “Sarà un vero e proprio ... Leggi su giornal (Di giovedì 31 dicembre 2020)cheè pronto per dare addio alvecchio e aprire le porte a quello nuovo. Anche questa volta alla guida del programma di Rai 1 ci sarà, che poi avremo modo di rivedere presto a Sanremo 2021. Lo show tra l’altro dovrà vedersela con un rivale d’eccezione, ovvero il Grande Fratello Vip 5 di Alfonso Signorini.chesarà il cavallo di battaglia dell’emittente statale per ilin tv, un momento di gioia e allegria utile per sdrammatizzare sul Covid-19 e i momenti difficili che ha regalato ai cittadini di tutto il mondo.chepronto per la seratona “Sarà un vero e proprio ...

