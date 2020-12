Insinna spara a zero sui cacciatori che minacciano la Rai - (Di giovedì 31 dicembre 2020) Andrea Cuomo Per finire questo 2020 da incubo ci mancava la perdibilissima polemica televisiva sulla caccia Per finire questo 2020 da incubo ci mancava la perdibilissima polemica televisiva sulla caccia. Capita che Flavio Insinna, conduttore su RaiUno dell'Eredità, si lasci andare a una personale opinione sulla caccia. E che i seguaci di Diana si arrabbino minacciando ritorsioni. E che per sovrappiù i social si arrabbino a loro volta con i cacciatori. I fatti. Nel corso della puntata del 27 dicembre del popolare quiz preserale un concorrente nel rispondere a un enigma parla di una «battuta di caccia». A quel punto Insinna, quasi non aspettasse altro, dice: «La caccia non è uno sport. Io sono totalmente contrario alla caccia, lo dico». Apriti cielo. Insinna, che appena due giorni prima aveva dovuto ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 31 dicembre 2020) Andrea Cuomo Per finire questo 2020 da incubo ci mancava la perdibilissima polemica televisiva sulla caccia Per finire questo 2020 da incubo ci mancava la perdibilissima polemica televisiva sulla caccia. Capita che Flavio, conduttore su RaiUno dell'Eredità, si lasci andare a una personale opinione sulla caccia. E che i seguaci di Diana si arrabbino minacciando ritorsioni. E che per sovrappiù i social si arrabbino a loro volta con i. I fatti. Nel corso della puntata del 27 dicembre del popolare quiz preserale un concorrente nel rispondere a un enigma parla di una «battuta di caccia». A quel punto, quasi non aspettasse altro, dice: «La caccia non è uno sport. Io sono totalmente contrario alla caccia, lo dico». Apriti cielo., che appena due giorni prima aveva dovuto ...

AndreaAAmato : Flavio Insinna spara contro i cacciatori e i social stanno con lui @insinnaflavio @Raiofficialnews - tvzoomitalia : Flavio Insinna spara contro i cacciatori e i social stanno con lui @insinnaflavio @Raiofficialnews - rosdefilippis : RT @francofontana43: La caccia non è uno sport @insinnaflavio ha ragione da vendere. Che razza di sport è un’attività in cui un uomo armato… - Pissed_and_Love : RT @francofontana43: La caccia non è uno sport @insinnaflavio ha ragione da vendere. Che razza di sport è un’attività in cui un uomo armato… - cesarebrogi1 : RT @francofontana43: La caccia non è uno sport @insinnaflavio ha ragione da vendere. Che razza di sport è un’attività in cui un uomo armato… -