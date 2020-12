Il bilancio di Nainggolan: “All’Inter ho dato tutto, ma con pochi minuti…” (Di giovedì 31 dicembre 2020) L'anno che va concludendosi ha due volti per Radja Nainggolan. Da una parte c'è la bella esperienza al Cagliari, terminata con la salvezza ottenuta con la società sarda; dall'altra c'è lo scarso impiego nell'Inter e la ricerca di una nuova avventura per ritrovare minutaggio e continuità di rendimento.caption id="attachment 1073123" align="alignnone" width="1638" Nainggolan (twitter Cagliari)/captionbilancioLo stesso Nainggolan ha espresso alcune considerazioni significative: "Un 2020 che si sta per concludere... Una stagione con tanti alti e bassi al Cagliari comunque con qualche soddisfazione. Poi tornando all'Inter mettendo tutto me stesso a disposizione ma purtroppo con pochi minuti a disposizione anche se ho dato tutto me stesso. Quello che mi ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 31 dicembre 2020) L'anno che va concludendosi ha due volti per Radja. Da una parte c'è la bella esperienza al Cagliari, terminata con la salvezza ottenuta con la società sarda; dall'altra c'è lo scarso impiego nell'Inter e la ricerca di una nuova avventura per ritrovare minutaggio e continuità di rendimento.caption id="attachment 1073123" align="alignnone" width="1638"(twitter Cagliari)/captionLo stessoha espresso alcune considerazioni significative: "Un 2020 che si sta per concludere... Una stagione con tanti alti e bassi al Cagliari comunque con qualche soddisfazione. Poi tornando all'Inter mettendome stesso a disposizione ma purtroppo conminuti a disposizione anche se home stesso. Quello che mi ...

