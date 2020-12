I contagi 16.202. Positivi al 9,6%. Calano ancora i ricoverati (Di giovedì 31 dicembre 2020) Andrea Cuomo Una giornata interlocutoria per il bollettino del Covid, in attesa che la fine delle festività torni a dare un senso a numeri pesantemente condizionati dalla scarsità di tamponi Una giornata interlocutoria per il bollettino del Covid, in attesa che la fine delle festività torni a dare un senso a numeri pesantemente condizionati dalla scarsità di tamponi effettuati in questi giorni anomali. Ieri comunque i segnali non sono stati negativi. I nuovi contagiati sono stati 16.202, di più rispetto agli ultimi giorni ma con un numero di tamponi effettuati decisamente più ingente: 169.045. Il risultato è che l'indice di Positività, ovvero la percentuale di tamponi «rossi» rispetto a quelli refertati, si tiene sotto la fatidica soglia del 10 per cento, con un incoraggiante 9,58. I morti sono 575, meno rispetto ai 659 del giorno ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 31 dicembre 2020) Andrea Cuomo Una giornata interlocutoria per il bollettino del Covid, in attesa che la fine delle festività torni a dare un senso a numeri pesantemente condizionati dalla scarsità di tamponi Una giornata interlocutoria per il bollettino del Covid, in attesa che la fine delle festività torni a dare un senso a numeri pesantemente condizionati dalla scarsità di tamponi effettuati in questi giorni anomali. Ieri comunque i segnali non sono stati negativi. I nuoviati sono stati 16.202, di più rispetto agli ultimi giorni ma con un numero di tamponi effettuati decisamente più ingente: 169.045. Il risultato è che l'indice dità, ovvero la percentuale di tamponi «rossi» rispetto a quelli refertati, si tiene sotto la fatidica soglia del 10 per cento, con un incoraggiante 9,58. I morti sono 575, meno rispetto ai 659 del giorno ...

