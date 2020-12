Guarin torna a casa: ufficiale l’approdo al Millonarios (Di giovedì 31 dicembre 2020) torna a giocare in patria, nel campionato colombiano, una vecchia conoscenza del calcio italiano: Fredy Guarin. Il centrocampista ex Inter è stato ufficializzato come nuovo innesto dei Millonarios attraverso i canali ufficiali del club.A 34 anni il calciatore torna in Colombia dopo aver risolto nel settembre scorso il suo contratto con il Vasco da Gama. Per il Guaro anche un annuncio via social prima della comunicazione ufficiale della società, rigorosamente a tinte azzurre...caption id="attachment 1073189" align="alignnone" width="333" Guarin (Instagram Guarin)/captionembedcontent src="twitter" url="https://twitter.com/MillosFCoficial/status/1344455520518860800" ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di giovedì 31 dicembre 2020)a giocare in patria, nel campionato colombiano, una vecchia conoscenza del calcio italiano: Fredy. Il centrocampista ex Inter è stato ufficializzato come nuovo innesto deiattraverso i canali ufficiali del club.A 34 anni il calciatorein Colombia dopo aver risolto nel settembre scorso il suo contratto con il Vasco da Gama. Per il Guaro anche un annuncio via social prima della comunicazionedella società, rigorosamente a tinte azzurre...caption id="attachment 1073189" align="alignnone" width="333"(Instagram)/captionembedcontent src="twitter" url="https://twitter.com/MillosFCoficial/status/1344455520518860800" ITA Sport Press.

Ultime Notizie dalla rete : Guarin torna Guarin torna a casa: ufficiale l’approdo al Millonarios ItaSportPress Fredy Guarin torna in Colombia. L’ex Inter è un nuovo giocatore dei Millonarios

Torna a giocare in patria, nel campionato colombiano, una vecchia conoscenza del calcio italiano. Fredy Guarin, centrocampista ex Inter, è stato ufficializzato come nuovo innesto dei Millonarios attra ...

