Governo: Calenda a Renzi, 'ti stai incasinando' (Di giovedì 31 dicembre 2020) Roma, 31 dic (Adnkronos) - "Ok, ma cosa ti aspettavi da un Governo con i 5S e Premier di quello di giallo verde? Hai votato ILVA, Q100, prescrizione, piani Arcuri, navigator, RdC, taglio dei parlamentari senza riforme, sussidi a pioggia.. e poi perché il Conte Ter sarebbe una soluzione? Ti stai incasinando". Lo scrive su Twitter Carlo Calenda, rispondendo al tweet con cui Matteo Renzi rilancia una sua intervista sul Governo.

