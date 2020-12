Gigi Proietti: stasera su Sky la programmazione con le sue migliori commedie in vista del Capodanno 2021 (Di giovedì 31 dicembre 2020) Una programmazione speciale dedicata a Gigi Proietti è quella che ha in serbo Sky per festeggiare il Capodanno 2021 in allegria e in compagnia del grande attore romano. stasera su Sky ad attendere il pubblico c'è una programmazione speciale dedicata a Gigi Proietti, che permetterà agli spettatori di salutare il 2020 e accogliere il Capodanno 2021 tra le risate, ricordando il grande attore romano che ci ha lasciati meno di due mesi fa. Il canale di riferimento sarà Sky Cinema Comedy con tre film in onda stasera: Il premio, la commedia diretta e interpretata da Alessandro Gassmann, che vede Proietti nei panni del protagonista, uno scrittore che viene insignito del premio ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 31 dicembre 2020) Unaspeciale dedicata aè quella che ha in serbo Sky per festeggiare ilin allegria e in compagnia del grande attore romano.su Sky ad attendere il pubblico c'è unaspeciale dedicata a, che permetterà agli spettatori di salutare il 2020 e accogliere iltra le risate, ricordando il grande attore romano che ci ha lasciati meno di due mesi fa. Il canale di riferimento sarà Sky Cinema Comedy con tre film in onda: Il premio, la commedia diretta e interpretata da Alessandro Gassmann, che vedenei panni del protagonista, uno scrittore che viene insignito del premio ...

