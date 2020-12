Da Belen Rodriguez a Anna Tatangelo e Megan Fox | tutte le coppie scoppiate nel 2020

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 31 dicembre 2020) Nell’anno che sta volgendo al termine, colpito dalla pandemia, sono state tante levip a lasciarsi Un anno difficile quello delper tutti, comprese levip. Tutta colpa del Covid? Eppure si era detto che il lockdown avrebbe portato un boom di nascite, ma non è stato poi così. Anzi. Sono tantissime levip che nelsi sono separate. A cominciare dae Stefano De Martino sino a Brad Pitt e Nicole Poturalski.e Stefano De Martino si erano dati un’altra possibilità, la seconda, anche questa però naufragata proprio durante la quarantena. Il conduttore infatti ha lasciato Milano per trasferirsi in quel periodo a Napoli, sua città d’origine. Visualizza questo post su ...