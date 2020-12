Cividale (Udine) – Auto travolge una ragazza: ricoverata in codice rosso (Di giovedì 31 dicembre 2020) La ragazza è stata investita da un’Automobile condotta da una giovane. È stata condotta in codice rosso al Santa Maria della Misericordia. Grave una 25 enne in seguito a un incidente stradale che si è verificato a Remanzacco, verso le 14 e 30 di oggi. La giovane – del posto – stava attraversando la strada lungo la Leggi su periodicodaily (Di giovedì 31 dicembre 2020) Laè stata investita da un’mobile condotta da una giovane. È stata condotta inal Santa Maria della Misericordia. Grave una 25 enne in seguito a un incidente stradale che si è verificato a Remanzacco, verso le 14 e 30 di oggi. La giovane – del posto – stava attraversando la strada lungo la

REMANZACCO. Stava attraversando la strada quando un'auto l'ha travolta. Gravissimo incidente nel primo pomeriggio di giovedì, 31 dicembre, in via Marconi a Remanzacco. Coinvolta una ragazza di 25 anni ...

