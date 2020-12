Chi è Achille Lauro | ospite fisso di Sanremo 2021 | vita e carriera

(Di giovedì 31 dicembre 2020) Il cast del Festival diè ancora in fase di costruzione, ma Amadeus può già contare su alcune certezze. Una di queste è, che il conduttore ha fortemente voluto al suo fianco quest’anno nella veste di. Negli ultimi anni è stata una vera rivelazione della musica, ma c’è ancora tanto da sapere su di lui: scopriamolo insieme. La famiglia di, pseudonimo diDe Marinis, nasce a Verona l’11 luglio 1990 da Nicola e Cristina Zambon. La sua è una famiglia di alti funzionari dello Stato: il padre, infatti, è un magistrato della Corte di Cassazione mentre il nonno paterno era un prefetto. Con il padre...

