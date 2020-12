Brusaferro: “Curva Covid in decrescita in tutto il paese” (Di giovedì 31 dicembre 2020) Il Covid rallenta in Italia, ma la situazione nei paesi limitrofi è un segnale che spinge a mantenere alta la guardia. Lo ha riferito nel corso della conferenza stampa al ministero della Salute Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore di sanità: “La Curva è in decrescita un po’ in tutto il paese, anche se un po’ rallentata”, ha affermato. “Però ci sono paesi a noi vicini che mostrano invece una Curva in ricrescita – spiega Brusaferro – Questo è un tema di grande attenzione ed è un grande incentivo a fare in modo che la nostra Curva si mantenga in decrescita”. Il presidente dell’Iss ha poi analizzato in dati rilevati nel periodo natalizio: “Dobbiamo condividere un elemento di cautela nel presentare questi ... Leggi su italiasera (Di giovedì 31 dicembre 2020) Ilrallenta in Italia, ma la situazione nei paesi limitrofi è un segnale che spinge a mantenere alta la guardia. Lo ha riferito nel corso della conferenza stampa al ministero della Salute Silvio, presidente dell’Istituto superiore di sanità: “Laè inun po’ inil, anche se un po’ rallentata”, ha affermato. “Però ci sono paesi a noi vicini che mostrano invece unain ricrescita – spiega– Questo è un tema di grande attenzione ed è un grande incentivo a fare in modo che la nostrasi mantenga in”. Il presidente dell’Iss ha poi analizzato in dati rilevati nel periodo natalizio: “Dobbiamo condividere un elemento di cautela nel presentare questi ...

