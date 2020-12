Bentley, nella fabbrica di Crewe installate case e rifugi per pipistrelli e cinciallegre (Di giovedì 31 dicembre 2020) Bat boxes, le chiamano. Sono di legno e rigorosamente “marchiate” con il logo della casa di lusso inglese, ma soprattutto sono rifugi per pipistrelli installati nel complesso della fabbrica di Crewe. Avete letto bene, e ha pure un senso: nei dintorni dell’impianto ci sono già circa 300 mila api, come pure tanto verde e 30 mila pannelli solari. Il “green commitment” del marchio è abbastanza chiaro dunque, anche in considerazione del fatto che nella località inglese si punta sulla biodiversità. Ma l’idea di andare oltre e instalare le casette di legno ce l’ha avuta il responsabile della pianificazione del sito Andrew Robertson, soprattutto perché a Crewe ci sono diverse popolazioni di uccelli, tra cui pipistrelli e cinciallegre blu. Una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 31 dicembre 2020) Bat boxes, le chiamano. Sono di legno e rigorosamente “marchiate” con il logo della casa di lusso inglese, ma soprattutto sonoperinstallati nel complesso delladi. Avete letto bene, e ha pure un senso: nei dintorni dell’impianto ci sono già circa 300 mila api, come pure tanto verde e 30 mila pannelli solari. Il “green commitment” del marchio è abbastanza chiaro dunque, anche in considerazione del fatto chelocalità inglese si punta sulla biodiversità. Ma l’idea di andare oltre e instalare lette di legno ce l’ha avuta il responsabile della pianificazione del sito Andrew Robertson, soprattutto perché aci sono diverse popolazioni di uccelli, tra cuiblu. Una ...

Ultime Notizie dalla rete : Bentley nella Bentley, nella fabbrica di Crewe installate case e rifugi per pipistrelli e cinciallegre Il Fatto Quotidiano Bentley: una collezione speciale per i fan della Flying Spur

Dei modellini accuratissimi e da collezione si accompagnano a tagliacarte, tappi per bottiglie, portabottiglie e vassoi in pelle ispirati alla mascotte Flying B ...

