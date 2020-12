Auguri di Buon Anno, immagini e frasi da inviare a Capodanno (Di giovedì 31 dicembre 2020) Auguri di Buon Anno, tra poche ore tutti diremo finalmente addio al 2020 per salutare l’arrivo del 2021, quali sono le frasi e le immagini da inviare? foto pixabayE’ stato un Anno davvero duro per tutti, l’Italia e tutti gli italiani stAnno ancora patendo le pene e le restrizioni che la pandemia da Coronavirus ci ha scaricato addosso, ma resta forte la speranza che il nuovo Anno possa cambiare qualche cosa. Tutti ci stiamo preparando per la notte più lunga dell’Anno quella dove insieme saluteremo il 2021 anche se chiusi dentro casa con una parte della nostra famiglia e senza la possibilità di raggiungere i resto dei nostri amici. Detto questo, quali sono le frasi e le ... Leggi su chenews (Di giovedì 31 dicembre 2020)di, tra poche ore tutti diremo finalmente addio al 2020 per salutare l’arrivo del 2021, quali sono lee leda? foto pixabayE’ stato undavvero duro per tutti, l’Italia e tutti gli italiani stancora patendo le pene e le restrizioni che la pandemia da Coronavirus ci ha scaricato addosso, ma resta forte la speranza che il nuovopossa cambiare qualche cosa. Tutti ci stiamo preparando per la notte più lunga dell’quella dove insieme saluteremo il 2021 anche se chiusi dentro casa con una parte della nostra famiglia e senza la possibilità di raggiungere i resto dei nostri amici. Detto questo, quali sono lee le ...

