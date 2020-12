Viabilità Roma Regione Lazio del 30-12-2020 ore 18 | 15

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 30 dicembre 2020)DEL 30 DICEMBREORE 18.05 UMBERTO VERINI NUOVAMENTE BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO DALLA A1 FIRENZESULLA QUALE SEGNALIAMO CODE PER INCIDENTE TRA MAGLIANO ORTE IN DIREZIONE FIRENZE NUOVAMENTE UN INCIDENTE, QUESTA VOLTA IN CARREGGIATA INTERNA CAUSA CODE TRA LA A24 E LA PRENESTINA RESTIAMO SULLA A24 QUESTA VOLTA SUL SUO TRATTO URBANO DOVE SONO SEGNALATE CODE TRA VIALE DELLA SERENISSIMA E LA TOGLIATTI IN USCITA DALLA CAPITALE E CI SPOSTIAMO SULLA CASSIA SULLA QUALE IL TRAFFICO È RALLENTATO TRA LA GIUSTINIANA E VIA DEI DUE PONTI QUESTA VOLTA NELLE DUE DIREZIONI STESSA SITUAZIONE SULLA CASILINA TRA LAGHETTO E LA BORGHESIANA DISAGI E CODE NEI DUE SENSI ANCHE SU VIA DEI CASTELLINI TRA VIA ...