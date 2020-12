Università Milano-Bicocca | presentati 24 progetti di crowdfunding

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Roma, 30 dic. - (Adnkronos) - La pandemia non ha frenato la voglia di innovazione e la creatività della comunità. Sono 24 le proposte arrivate a seguito della terza call di BiUnCrowd, il programma di finanza alternativa dell'di, in partnership con Produzioni dal basso. Sostenibilità ambientale e sociale, digitalizzazione dei servizi, salute e benessere, valorizzazione del territorio: sono questi i temi che hanno ispirato le candidature. Nella maggior parte dei casi, le proposte prevedono lo sviluppo di nuove applicazioni e piattaforme tecnologiche, ma non mancano veri e propridi ricerca scientifica. A conferma dello spirito multidisciplinare dell'iniziativa di raccolta fondi dal basso, iarrivano da 11 ...