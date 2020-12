Sonia Lorenzini e Maria De Filippi, finalmente spunta fuori la verità: perché non c’è stato nessun saluto al GF Vip (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Maria De Filippi ha fatto irruzione nella casa del GF Vip e, secondo alcuni, non ha salutato Sonia Lorenzini: perché? Tutta la verità. È stata la protagonista indiscussa delle ventinovesima puntata del Grande Fratello Vip, Maria De Filippi. In collegamento dallo studio di Amici, la regina di Mediaset ha fatto irruzione nella casa più spiata L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di mercoledì 30 dicembre 2020)Deha fatto irruzione nella casa del GF Vip e, secondo alcuni, non ha salutato? Tutta la. È stata la protagonista indiscussa delle ventinovesima puntata del Grande Fratello Vip,De. In collegamento dallo studio di Amici, la regina di Mediaset ha fatto irruzione nella casa più spiata L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

