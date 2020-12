Serie B, Chievo-Venezia 1-1: Gigliotti beffa i neroverdi e salva i suoi in extremis, al “Bentegodi” finisce in parità. La classifica (Di giovedì 31 dicembre 2020) Torna in campo la Serie B.Si è disputata oggi la 16a giornata del campionato cadetto, con le ultime 4 gare andate in scena oggi. A chiudere l'ultima giornata di Serie B del 2020, il posticipo tra Chievo e Venezia, con i gialloblù arrivati al "Bentegodi" dopo il riposo forzato dell'ultima giornata di campionato. Dopo una gara tattica ed equilibrata, gli arancioneroverdi trovano il vantaggio con Forte, che batte il portiere clivense regalando l'1-0 ai suoi. Tante le emozioni nel secondo tempo, con il Chievo che cerca di risollevare la gara provando a rendersi pericoloso. La beffa per il Venezia, però, arriva solo nel finale: al 93° Gigliotti salva i suoi in ... Leggi su mediagol (Di giovedì 31 dicembre 2020) Torna in campo laB.Si è disputata oggi la 16a giornata del campionato cadetto, con le ultime 4 gare andate in scena oggi. A chiudere l'ultima giornata diB del 2020, il posticipo tra, con i gialloblù arrivati al "" dopo il riposo forzato dell'ultima giornata di campionato. Dopo una gara tattica ed equilibrata, gli aranciotrovano il vantaggio con Forte, che batte il portiere clivense regalando l'1-0 ai. Tante le emozioni nel secondo tempo, con ilche cerca di risollevare la gara provando a rendersi pericoloso. Laper il, però, arriva solo nel finale: al 93°in ...

