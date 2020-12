Resident Evil: terminate le riprese del reboot (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Annunciata la fine delle riprese del film reboot di Resident Evil, atteso nelle sale cinematografiche per il 2021 Le riprese del reboot di Resident Evil sono terminate: lo ha annunciato la Sony Pictures con un tweet, comunicando quindi che il film di Johannes Roberts, prodotto dalla Constantin Film, uscirà nei cinema nel corso del 2021. L’arrivo del film reboot, stando alla produzione, sarà il calcio d’inizio per un nuovo universo ispirato alle trame e ai personaggi dei classici giochi Resident Evil di Capcom. Resident Evil: dettagli sul film reboot Con un tweet pubblicato attraverso il profilo ufficiale di Sony Pictures, è stata ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Annunciata la fine delledel filmdi, atteso nelle sale cinematografiche per il 2021 Ledeldisono: lo ha annunciato la Sony Pictures con un tweet, comunicando quindi che il film di Johannes Roberts, prodotto dalla Constantin Film, uscirà nei cinema nel corso del 2021. L’arrivo del film, stando alla produzione, sarà il calcio d’inizio per un nuovo universo ispirato alle trame e ai personaggi dei classici giochidi Capcom.: dettagli sul filmCon un tweet pubblicato attraverso il profilo ufficiale di Sony Pictures, è stata ...

