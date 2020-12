Rachele, “eroina” di Mattarella: si è lanciata sui binari per salvare uno sconosciuto dal treno (Di mercoledì 30 dicembre 2020) . Una delle “eroine quotidiane” premiate da Sergio Mattarella è Rachele Spolaor, 25 anni: lo scorso 10 dicembre dopo essere uscita dal lavoro si è recata in stazione, a Mestre, ed ha salvato la vita a un ragazzo di 35 anni che si era disteso sui binari e voleva suicidarsi. Rachele ha riportato una frattura della gamba ma è riuscita nel suo intento. Aveva da poco finito il suo turno di lavoro come grafica in un’azienda della provincia di Treviso quando Rachele Spolaor, 25 anni, lo scorso 10 dicembre è uscita dall’ufficio e si è diretta alla stazione ferroviaria di Mestre-Ospedale: pochi istanti dopo il suo arrivo la giovane, una delle 36 persone premiate dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella come “eroi quotidiani”, si è imbattuta in una scena a cui mai avrebbe voluto ... Leggi su limemagazine.eu (Di mercoledì 30 dicembre 2020) . Una delle “eroine quotidiane” premiate da SergioSpolaor, 25 anni: lo scorso 10 dicembre dopo essere uscita dal lavoro si è recata in stazione, a Mestre, ed ha salvato la vita a un ragazzo di 35 anni che si era disteso suie voleva suicidarsi.ha riportato una frattura della gamba ma è riuscita nel suo intento. Aveva da poco finito il suo turno di lavoro come grafica in un’azienda della provincia di Treviso quandoSpolaor, 25 anni, lo scorso 10 dicembre è uscita dall’ufficio e si è diretta alla stazione ferroviaria di Mestre-Ospedale: pochi istanti dopo il suo arrivo la giovane, una delle 36 persone premiate dal Presidente della Repubblica Sergiocome “eroi quotidiani”, si è imbattuta in una scena a cui mai avrebbe voluto ...

Ultime Notizie dalla rete : Rachele eroina Rachele, “eroina” di Mattarella: si è lanciata sui binari per salvare uno sconosciuto dal treno Fanpage.it Onore al merito per tre donne venete. Ecco chi sono

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito 36 onoreficienze al merito. Tre di queste sono andate a tre donne venete.

Gli eroi civili della Repubblica

Trentasei eroi della nuova quotidianità fatta di impegno civile ... 77 anni (Valsinni-Matera); Giovannella Porzio, 24 anni (Torino); Rachele Spolaor, 25 anni (Mestre-Venezia); Mattia Villardita, 27 ...

