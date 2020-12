Omicidio Regeni | la Procura del Cairo | “Dai pm italiani conclusioni errate e inaccettabili”

Leggi su tpi

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Laegiziana respinge ufficialmente ledelle indagini delladi Roma sull’di Giulioche hanno portato alla richiesta di processo per quattro agenti egiziani. “Laha esaminato le accuse dall’autorità investigativa italiana a quattro ufficiali e un agente di polizia e ha finito per escludere tutto ciò che era stato loro attribuito. Ed è emerso che tutti i sospetti presentati dall’autorità investigativa italiana erano il risultato di, illogiche edalle norme penali stabilite a livello internazionale”. Lo scrive laegiziana in una nota. Per Illa magistratura romana si è basata su “fatti e prove errati, che ...