Melissa Satta su Instagram chiarisce il suo rapporto con Rivetti

Leggi su dilei

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Doveva essere uno degli scoop più chiacchierati del nuovo settimanale Chi, inveceè intervenuta per chiarire immediatamente la situazione. Nelle ultime ore, dopo l’annuncio del flirt con Matteoavvenuto sulle pagine della rivista diretta da Alfonso Signorini, la notizia ha preso il largo sul web eci ha tenuto a chiarire personalmente la situazione, registrando delle Stories sul suo profiloufficiale. Da sempre molto attenta alla sua privacy, l’ex velina si è esposta in prima persona per spegnere subito la fiamma che stava alimentando il gossip che la riguarda, a pochissimi giorni dall’annuncio ufficiale della separazione da Kevin Prince Boateng: i due stanno vivendo un periodo molto difficile da cui – di comune accordo – ne escono separati, ma uniti nell’amore ...