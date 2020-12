Manutenzione zero | pedaggi in aumento | per i concessionari delle autostrade è sempre Natale

Leggi su ilparagone

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Era stata unabattaglie campali annunciate dal Movimento Cinque Stelle, finita come le altre nel dimenticatoio senza che sia stato realmente sparato un solo colpo. “Avvieremo la procedura per la revoca della concessione a società” annunciava con faccia determianta il premier Giuseppe Conte il 15 agosto 2018, poche ore dopo il terribile crollo del Ponte Morandi di Genova che aveva causato la morte di 43 persone. Settimana dopo settimana, poi, la posizione dell’Avvocato del Popolo si era fatta via via più morbida, a testimonianza dello strapotere deinel nostro Paese, praticamente intoccabili nonostante errori e mancanze di ogni sorta. Due e anni e mezzo dopo i proclami pentastellati, la parola “revoca” è ormai diventata tabù e ai Benetton si sta facendo un regalo da 10 miliardi di euro in fase di ...