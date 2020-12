Manovra: Senato approva con voto fiducia, 156 si, 124 no 1 astenuto (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Successivamente al voto di fiducia posto sull'articolo 1 della Manovra, l'Aula ha approvato il provvedimento nel suo complesso con 153 voti favorevoli, 118 contrari e un astenuto Leggi su firenzepost (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Successivamente aldiposto sull'articolo 1 della, l'Aula hato il provvedimento nel suo complesso con 153 voti favorevoli, 118 contrari e un

Corriere : Sorpresa in extremis. Servirà un decreto legge per correggere la manovra di Bilancio che dovrebbe essere approvata… - ErmannaSarullo : @PSchioppa @enzopresutto_ @M5S_Senato @Mov5Stelle Quale approvazione? È un collegato alla manovra, non un articolo della manovra ????? - gioalbarosa : Manovra, il Senato approva. Renzi avverte: 'Dai Servizi al bilancio bisogna rispettare le regole e …… - Nonnadinano : RT @salfasanop: Definitivo e chiaro. 'Tocca al governo. Noi abbiamo soltanto detto la verità'. Manovra, il Senato approva. Renzi avverte:… - cocchi2a : 'il governo decida che fare' ...il governo ha fatto la manovra ...e lui l'ha approvata ...o forse c'era un sosia al… -