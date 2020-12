Linfoma a grandi cellule | bene l’aggiunta di polatuzumab vedotin

Leggi su corrierenazionale

(Di mercoledì 30 dicembre 2020)diffuso aB riacaduto/refrattario:diconferma ifici di risposta e sopravvivenza La combinazione del coniugato anticorpo-farmaco (ADC)con bendamustina e rituximab continua a dimostrarsi un trattamento efficace per i pazienti condiffuso aB (DLBCL) recidivato o refrattario (R/R) non candidabili al trapianto, in grado di migliorare… L'articolo Corriere Nazionale.