L'amore di Dio è per sempre | Vangelo di oggi Mercoledì 30 Dicembre 2020

Non dubitiamo dell'amore di Dio, perché non ci lascerà andare facilmente: una volta che lui ci ha toccato davvero il cuore, è un per sempre.

