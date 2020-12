La meglio gioventù va in prima linea

Leggi su panorama

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Hanno poco più di vent'anni, ma da medici e infermieri sono già nei reparti più pericolosi degli ospedali per stare vicini ai malati di coronavirus. A Panorama dicono: «Se non affrontiamo noi la pandemia, chi lo deve fare?». «L'ambulanza arriva con un paziente colpito da infarto, identificato come non contagiato. È grave e bisogna fare di tutto per salvarlo. Assieme al medico interveniamo subito, ma al primo controllo ci rendiamo conto che ha i segni del virus sui polmoni» racconta a Panorama Giovanni Buttignon, 22 anni. Il giovane infermiere si è laureato il 18 novembre e sei giorni dopo è già inal Pronto soccorso dell'ospedale di Gorizia. Il 9 dicembre si trova di fronte il paziente positivo pensando che non lo sia. «Il brivido lungo la schiena lo senti subito. Mi sono aggrappato all'idea che ci vogliono 15 minuti per venire infettati. ...