Jennifer Lopez e Alex Rodriguez si sposano o no? Ce lo svela proprio J-Lo

La pop star e l'ex giocatore di baseball avevano annunciato ad aprile di aver rimandato il loro matrimonio a causa dell'emergenza sanitaria. Ora Jennifer Lopez è tornata a parlare delle…

La pop star e Alex Rodriguez avevano annunciato ad aprile di aver rimandato il loro matrimonio. Ora Jennifer Lopez è tornata a parlare delle nozze.

NEW YORK, 30 DIC - Uno dei tanto attesi matrimoni Vip potrebbe non avvenire mai. Si tratta delle nozze tra Jennifer Lopez e Alex Rodriguez programmate per lo scorso giugno con una cerimonia in Italia ...

