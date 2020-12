I cinque videogiochi indie imperdibili del 2020

Leggi su eurogamer

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Digerito il cenone e messo in frigo lo spumante per Capodanno, è il momento di pensare al passato prima che sopraggiunga il futuro, con un occhio dedicato ai titoli indipendenti che, nel corso dell'anno ci, hanno sorpreso e che abbiamo avuto modo di trattare sulle nostre pagine. Parleremo di storie diverse l'una dall'altra, con trame originali e viaggi incredibili e pericolosi, racconti d'amore e patemi dell'animo umano, temi hanno avuto modo di proporsi attraverso il nostro hobby preferito e che noi abbiamo apprezzato. Partiamo subito col botto, con uno dei candidati nella recente kermesse dei The Game Awards, nonché uno dei diretti concorrenti di The Last of Us Part II di Naughty Dog, che poi ha vinto il titolo come gioco dell'anno. Leggi altro...