Grande Fratello Vip, Giulia Salemi contro Dayane Mello: «Ti brucia, ci hai provato con tre persone inutilmente» (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Aria di tempesta al Grande Fratello Vip: tutti contro Dayane Mello e l'ultima in ordine di tempo è Giulia Salemi. Tra la modella e l'influencer c'è stato uno scontro molto acceso. Dayane ha accusato la coinquilina di essere «troppo bambina» e Giulia ha replicato senza freni: «Egoista, ti brucia se io sono felice e perché c'hai provato con tre persone e non ce l'hai fatta». La brasiliana, infatti, è stata allontanata anche da Rosalinda Cannavò. «Dei tuoi scherzetti, dei tuoi sorrisi, mi sono rotta. Ti mascheri dietro i tuoi sorrisi, fai finta di essere felice. Ammetto che hai portato un sacco di felicità a tutti, quando eravamo alla frutta. Però con la ...

