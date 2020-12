Effetto plaid | mantelle e maxi sciarpe sembrano coperte

Leggi su amica

(Di mercoledì 30 dicembre 2020)super chic sulle spalle per Balmain ed Etro AI 2020-21 La tendenza dellee dellenon poteva trovare periodo più fertile per sbocciare. La condizione di semi lockdown degli ultimi mesi, il fenomeno del nesting che ne consegue e le lunghe e fredde giornate di pioggia portano a volersi vestire di abiti comodi e avvolgenti. Una sorta di cocoon protettivo dal mondo esterno, caldo e sicuro. E se nella dimensione domesticarivestono ormai un ruolo fondamentale, anche nella moda questo rapporto profondo con la dimensione più intima e di rifugio della propria casa ha trovato uno spazio. Forse in maniera casuale ma di sicuro con un tempismo perfetto. Stampe check...