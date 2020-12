Cristiana Calone, figlia Massimo Ranieri/ "Non si può vivere di rancore, di astio" (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Cristiana Calone è la figlia di Massimo Ranieri riconosciuta all'età di 25 anni: "Lo amo e non gli porto rancore, è impossibile odiare un genitore" Leggi su ilsussidiario (Di mercoledì 30 dicembre 2020)è ladiriconosciuta all'età di 25 anni: "Lo amo e non gli porto, è impossibile odiare un genitore"

infoitcultura : Cristiana Calone chi è?/ Figlia di Massimo Ranieri presentata al mondo in diretta tv - zazoomblog : Cristiana Calone chi è?- Figlia di Massimo Ranieri presentata al mondo in diretta tv - #Cristiana #Calone #Figlia… - zazoomblog : Cristiana Calone chi è?- Figlia di Massimo Ranieri presentata al mondo in diretta tv - #Cristiana #Calone #Figlia… -