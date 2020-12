Ciclista belga scalcia bimba durante la sua pedalata | rischia un anno di carcere

Leggi su periodicoitaliano

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) In questocosì particolare e atipico, ogni occasione sembra essere quella buona per uscire e prendere una boccata d’aria fresca, magari facendo un bel giro in bicicletta. Praticare sport in bicicletta è diventato da qualchea questa parte uno dei passatempi preferiti anche nel nostro Paese, poiché permette il contatto all’aria aperta con la natura. In alcuni paesi tuttavia, la bicicletta è qualcosa di molto più che un semplice sport. E’ il caso del Belgio, dove la bicicletta viene per l’appunto usata come mezzo più frequente per spostarsi, sfidando anche le intemperie più rigide. Proprio in Belgio, in questi giorni sta facendo discutere una spiacevole vicenda che sta diventando un caso nazionale. Protagonisti dello spiacevole accaduto, una bambina e un. Nella la sera di Natale infatti, ...