Bayern Monaco, Thomas Muller si dà all'allevamento di cavalli

Thomas Muller, insieme alla moglie, con la quale è sposato da undici anni, ha iniziato un progetto di business alquanto particolare. L'attaccante del Bayern Monaco, infatti, ha iniziato a vendere sperma di cavallo online. Secondo quanto scrive il quotidiano tedesco Bild, Müller e la moglie si preparano addirittura a diventare milionari grazie all'azienda di famiglia, o meglio, a consolidare il proprio status. Il sito si chiama "Stazione di inseminazione dell'UE 2021", sul quale si legge: "Fino ad ora, l'addestramento dei cavalli da competizione e l'allevamento di cavalli da dressage di prima classe hanno dominato gli eventi quotidiani della nostra scuderia – si legge sul sito – Ora inizia un nuovo ed eccitante capitolo per la nostra "Stazione di inseminazione dell'UE" per la stagione ...

Alphonso Davies nominato “Atleta dell’anno” in Canada

Alphonso Davies è uno degli esterni più forti del panorama calcistico mondiale. Il giocatore è stato uno delle più grandi rivelazioni del Bayern Monaco in questa straordinaria annata. Si sono accorti ...

