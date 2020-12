Anteprima Beautiful di sabato 2 gennaio 2021 | Hope priverà a Liam di vedere Kelly?

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Beth e Douglas al centro dell’attenzione di, questa è la pretesa cheesternerà a Steffy durante un’accesa discussione. Alla Forrester appariranno assurde le pretese della Logan, in quanto ancheha bisogno del padre, perciò, nella puntata didi, la giovane stilista deciderà di lanciare una frecciatina alla sorellastra. Trama, Shauna ci prova con Ridge? Dalle anticipazioni diabbiamo appreso che Shauna si recherà da Ridge per istigarlo, ma si complimenterà con lui per l’uomo e il padre che è, inoltre gli riferirà che Brooke non è in grado di comprendere il suo valore. Successivamente, prima di salutarlo, dirà di sentirsi davvero fortunata, in quanto è diventata amica di ...