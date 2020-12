Addio a Giorgio Galli | intellettuale perfetto e universale

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Per quelli che lo hanno conosciuto personalmente e per coloro che non hanno avuto questa fortuna, ma hanno potuto apprezzare la sua opera, i suoi interventi pubblici,rappresenta la figura sobria, colta e intelligente, dell’aperto a ogni forma di mutamento delle comunità nazionali e internazionali. Dunque un. Ma non era l’che si fregiava di appartenere all’èlite dei salotti televisivi. Era piuttosto pacato e riservato senza però rinunciare mai al senso critico e pungente delle sue analisi, riservando, a momento opportuno, severe critiche alle classi dirigenti del nostro Paese. Mario Caligiuri, suo amico con cui ha condiviso la pubblicazione di due interessanti volumi, lo definisce un grande uomo di altri tempi. Forse ...