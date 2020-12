A24 riprogrammate chiusure notturne Traforo del Gran Sasso

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) L'Aquila - A seguito delle recenti avverse condizioni meteorologiche si rende necessario riprogrammare le giornate di chiusura al traffico della tratta autostradale dell'A24 compresa tra gli svincoli di Assergi e Colledara/San Gabriele. Lo fa sapere la concessionaria Strada dei Parchi. In particolare, la chiusura al traffico della tratta San Gabriele/Colledara - Assergi in direzione Roma, inizialmente programmata per il 30 dicembre, è annullata e riprogrammata sulla carreggiata opposta. Conseguentemente, dalle ore 21:00 dei giorni 29 e 30 dicembre alle ore 06:00 dei giorni successivi sarà disposta la chiusura al traffico della tratta autostradale Assergi - Colledara/San Gabriele,del, limitatamente alla carreggiata est con direzione Teramo. Nei giorni e orari indicati, i veicoli provenienti da L'Aquila/A25/Roma e ...