VIDEO Tournée 4 Trampolini, Karl Geiger vince a Oberstdorf: il tedesco trionfa in casa (Di martedì 29 dicembre 2020) Karl Geiger ha vinto la prima tappa della Tournée dei Quattro Trampolini, l’evento simbolo del salto con gli sci. Il tedesco si è imposto sul trampolino di Oberstdorf, trionfando in casa con ampio merito. Il 27enne, fresco Campione del Mondo di volo, ha messo il suo primo sigillo in carriera nella Tournée, imponendosi con 291.1 punti sull’HS 137 di Oberstdorf. Si sono dovuti arrendere il polacco Kamil Stoch (288.3) e il norvegese Marius Lindvik (285.2). Va ricordato che non si è gareggiato col sistema del ko in seguito alla riammissione degli atleti polacchi dopo le qualifiche di ieri. Di seguito il VIDEO del salto che ha permesso al tedesco Karl ... Leggi su oasport (Di martedì 29 dicembre 2020)ha vinto la prima tappa delladei Quattro, l’evento simbolo del salto con gli sci. Ilsi è imposto sul trampolino dindo incon ampio merito. Il 27enne, fresco Campione del Mondo di volo, ha messo il suo primo sigillo in carriera nella, imponendosi con 291.1 punti sull’HS 137 di. Si sono dovuti arrendere il polacco Kamil Stoch (288.3) e il norvegese Marius Lindvik (285.2). Va ricordato che non si è gareggiato col sistema del ko in seguito alla riammissione degli atleti polacchi dopo le qualifiche di ieri. Di seguito ildel salto che ha permesso al...

