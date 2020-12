Sci alpino, Christof Innerhofer: “Spero di andare meglio in discesa o devo cambiare lavoro” (Di martedì 29 dicembre 2020) La Coppa del Mondo maschile di sci alpino ha appena visto andare in archivio il terzo Super-G stagionale a Bormio, in Italia: l’azzurro Christof Innerhofer non è riuscito ad andare a punti, chiudendo 31° a 2?67 dal vincitore, lo statunitense Ryan Cochran-Siegle. A fine gara l’azzurro ha esternato tutta la propria delusione ai microfoni di RaiSport: “Oggi sono da dimenticare feeling, sensazioni e modo in cui sono riuscito a sciare, durante la mia prova ho avuto delle brutte sensazioni dalla terza porta in poi“. Inutile dire che occorre voltare pagina e guardare alla discesa libera in programma domani, mercoledì 30, sempre alle ore 11.30: “Spero che la gara di domani vada meglio, altrimenti cerco un altro lavoro. Sono dispiaciuto per il ... Leggi su oasport (Di martedì 29 dicembre 2020) La Coppa del Mondo maschile di sciha appena vistoin archivio il terzo Super-G stagionale a Bormio, in Italia: l’azzurronon è riuscito ada punti, chiudendo 31° a 2?67 dal vincitore, lo statunitense Ryan Cochran-Siegle. A fine gara l’azzurro ha esternato tutta la propria delusione ai microfoni di RaiSport: “Oggi sono da dimenticare feeling, sensazioni e modo in cui sono riuscito a sciare, durante la mia prova ho avuto delle brutte sensazioni dalla terza porta in poi“. Inutile dire che occorre voltare pagina e guardare allalibera in programma domani, mercoledì 30, sempre alle ore 11.30: “che la gara di domani vada, altrimenti cerco un altro. Sono dispiaciuto per il ...

