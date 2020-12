Quirinale | Rachele Spolaor | si lancia sui binari e salva un uomo dal suicidio**

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 29 dicembre 2020) Roma, 29 dic. (Adnkronos) -, 25 anni, laureata all'Accademia di Belle Arti di Venezia, lavora come grafica in un'azienda del trevigiano. Il 10 dicembre scorso, mentre si trova alla stazione ferroviaria di Mestre-Ospedale, di rientro dal lavoro, vede unrsi suied interviene in suo soccorso. Nonostante l'imminente sopraggiungere di un treno, lo raggiunge suicercando di farlo risalire sulla banchina. Il macchinista della locomotiva riesce a tirare il freno a mano e a limitare l'impatto.riporta la frattura della tibia e l', un 35enne di origine rumena, gravi traumi alla testa e alla schiena ma non è in pericolo di vita. “Ho agito d'istinto, mi sentivo responsabile di quella vita -racconta ...