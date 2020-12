Meteo, maltempo no-stop. E a Capodanno torna la neve in pianura (Di martedì 29 dicembre 2020) Nei prossimi giorni intensi fronti perturbati colpiranno in special modo le regioni tirreniche, la Sardegna occidentale e alcune regioni del Sud. Al Nord il tempo tenderà a migliorare col ritorno del ... Leggi su leggo (Di martedì 29 dicembre 2020) Nei prossimi giorni intensi fronti perturbati colpiranno in special modo le regioni tirreniche, la Sardegna occidentale e alcune regioni del Sud. Al Nord il tempo tenderà a migliorare col ritorno del ...

DPCgov : ?????Venti forti e neve a quota di pianura ?? Domani lunedì #28dicembre: ???? #allertaARANCIONE su Emilia-Romagna e Pug… - repubblica : Meteo, ondata di maltempo sull'Italia: gelo e neve al Nord. Milano si sveglia sotto la neve. Quattro feriti, una vi… - DPCgov : ???? Ancora piogge e venti forti in Campania, Basilicata e Calabria. ???? #AllertaARANCIONE, domani #29dicembre, in Emi… - interrisnews : Ecco le #previsioni #meteo dei prossimi giorni, e non c'è da stare allegri ? - Iw1prt_Alberto : RT @3BMeteo: La mareggiata che ha interessato #Napoli ieri sera. La situazione stamane #29dicembre La cronaca #maltempo: -

Il black out alle linee elettriche verificatosi nella serata di ieri a causa delle forti raffiche di vento, ha privato l'utenza della fornitura elettrica per circa mezz'ora, hanno indotto l'Enel a pre ...

Da Capodanno un nuovo vortice ciclonico colpirà l'Italia portando ancora neve in pianura al Nordovest e maltempo sul resto d'Italia ...

Il black out alle linee elettriche verificatosi nella serata di ieri a causa delle forti raffiche di vento, ha privato l'utenza della fornitura elettrica per circa mezz'ora, hanno indotto l'Enel a pre ...