Il bar bolognese ‘Senza Nome’ premiato da Mattarella | esempio di inclusione

Leggi su dire

(Di martedì 29 dicembre 2020) BOLOGNA – Moto d’orgoglio a Bologna e in Emilia-Romagna per l’onorificenza che il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito a Sara Longhi e Alfonso Marrazzo: da oggi sono Cavalieri dell’Ordine al merito della Repubblica italiana, “per il loro esemplare contributo alla conoscenza delle diversità e alla promozione di una cultura di reale inclusione e dialogo”. Questo per aver fondato sotto le Due torri il bar “Senza nome“, che promuove l’interazione tra persone udenti e non udenti.