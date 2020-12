Croazia, terremoto di magnitudo 6,4, crollato un ospedale e un asilo | video (Di martedì 29 dicembre 2020) terremoto di magnitudo 6,4 è avvenuto in Croazia, con epicentro intorno a Petrinja. Molti gli edifici crollati, tra cui ci sarebbero l'ospedale locale e un asilo, dove sarebbe morto uno dei bambini ospitati. Il terremoto è stato avvertito in tutta la Croazia, in Serbia e Bosnia-Erzegovina, ma anche in Italia, lungo la costa Adriatica, da Trieste all'Abruzzo. Guarda tutti i video terremoto Zagabria Scossa Diretta Tv Una violenta scossa di terremoto ha colpito Zagabria, la capitale della Croazia. ...terremoto Ragusa Noneterremoto Turchia Crollo Edificio None Leggi su panorama (Di martedì 29 dicembre 2020)di6,4 è avvenuto in, con epicentro intorno a Petrinja. Molti gli edifici crollati, tra cui ci sarebbero l'locale e un, dove sarebbe morto uno dei bambini ospitati. Ilè stato avvertito in tutta la, in Serbia e Bosnia-Erzegovina, ma anche in Italia, lungo la costa Adriatica, da Trieste all'Abruzzo. Guarda tutti iZagabria Scossa Diretta Tv Una violenta scossa diha colpito Zagabria, la capitale della. ...Ragusa NoneTurchia Crollo Edificio None

Agenzia_Ansa : +++#Terremoto di magnitudo 6 in #Croazia, scossa avvertita distintamente in Italia++++++++++++++ #ANSA - MediasetTgcom24 : Terremoto di magnitudo 6.3 in Croazia, avvertito in Italia #Terremoto - DPCgov : ??#Terremoto con epicentro in #Croazia risulta avvertito in molte zone d'Italia. #SalaSituazioneItalia in contatto c… - Mosange : RT @Napoliflash24: Terremoto in Croazia avvertito anche a Napoli - - marino29b : RT @mariomachille: Le immagini vengono da petrinja (croazia). Un #terremoto di Magnitudo 5,2 ha colpito ieri la città. Oggi una nuova scoss… -