Confartigianato: Tar del Lazio non cancella obbligo contribuzione a Fsba (Di martedì 29 dicembre 2020) (Teleborsa) – Il Tar del Lazio, nella sentenza del 24 dicembre 2020, contrariamente a quanto riportato in alcuni organi di stampa, non ha stabilito l’insussistenza dell’obbligo generale per tutte le imprese artigiane di versare contributi al Fondo di solidarietà bilaterale dell’artigianato (Fsba), essendosi dichiarato non competente a decidere sulla materia. A chiarirlo in una nota è Confartigianato. La sentenza del Tar del Lazio non può essere interpretata, ma va letta in ciò che dispone sottolinea l’organizzazione di rappresentanza: non cancella l’obbligo di contribuzione a Fsba stabilito nel 2015 e confermato nel 2020 e non autorizza le imprese inadempienti a continuare ad evadere il versamento dei contributi. “Contrariamente alle ... Leggi su quifinanza (Di martedì 29 dicembre 2020) (Teleborsa) – Il Tar del, nella sentenza del 24 dicembre 2020, contrariamente a quanto riportato in alcuni organi di stampa, non ha stabilito l’insussistenza dell’generale per tutte le imprese artigiane di versare contributi al Fondo di solidarietà bilaterale dell’artigianato (), essendosi dichiarato non competente a decidere sulla materia. A chiarirlo in una nota è. La sentenza del Tar delnon può essere interpretata, ma va letta in ciò che dispone sottolinea l’organizzazione di rappresentanza: nonl’distabilito nel 2015 e confermato nel 2020 e non autorizza le imprese inadempienti a continuare ad evadere il versamento dei contributi. “Contrariamente alle ...

glgortani : RT @confartigianato: #FSBA, la sentenza del Tar Lazio non può essere interpretata: non cancella l’obbligo di contribuzione a Fsba, stabilit… - confartigianato : #FSBA, la sentenza del Tar Lazio non può essere interpretata: non cancella l’obbligo di contribuzione a Fsba, stabi… -

Ultime Notizie dalla rete : Confartigianato Tar Confartigianato: Tar del Lazio non cancella obbligo contribuzione a Fsba Il Messaggero Confartigianato: Tar del Lazio non cancella obbligo contribuzione a Fsba

Il Tar del Lazio, nella sentenza del 24 dicembre 2020, contrariamente a quanto riportato in alcuni organi di stampa, non ha stabilito ...

Coronavirus a Bergamo, la Fiera contro l’ospedale da campo: «Va spostato»

Il ricorso al Tar sarà al centro del lavoro di consiglio ... degli Alpini e degli artigiani di Confartigianato Bergamo — scrivono gli azionisti —, ha costituto la forte risposta del nostro ...

Il Tar del Lazio, nella sentenza del 24 dicembre 2020, contrariamente a quanto riportato in alcuni organi di stampa, non ha stabilito ...Il ricorso al Tar sarà al centro del lavoro di consiglio ... degli Alpini e degli artigiani di Confartigianato Bergamo — scrivono gli azionisti —, ha costituto la forte risposta del nostro ...