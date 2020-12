Calendario Pallamano 2021 | le date di tutti gli eventi Gennaio di fuoco | a dicembre tocca ai Mondiali femminili

Leggi su oasport

(Di martedì 29 dicembre 2020) Il 2020 è ormai al termine, e ci apprestiamo a vivere un nuovo anno, che per quanto riguarda lapartirà col botto, attraverso undenso di avvenimenti e grandi partite. Il 7 ed il 10, infatti, la Nazionale italiana tornerà in campo nelle qualificazioni agli Europei 2022, per affrontare la Lettonia per due volte, mentre dal 13 al 31 sarà la volta deimaschili, in Egitto. Tanto azzurro anche a marzo, con la Nazionale maschile che il 10 affronterà la Bielorussia a Minsk, mentre le le ragazze se la vedranno con Austria e Kosovo nel fine settimana dal 19 al 21. 28 aprile e 2 maggio gli ultimi appuntamenti della Selezione allenata da Riccardo Trillini, rispettivamente contro Bielorussia e Norvegia. Passando ai club, le Final4 di EHF Champions League maschili esi ...