Amadeus | prove di un Sanremo anti-Covid | ' Una nave da crociera per isolare il pubblico? Ci pensiamo'

(Di martedì 29 dicembre 2020)senzanon è. In vista dell'edizione 2021 del Festival, su cui pende la spada di Damocle del, conduttore e direttore artistico, si dice pronto a tutto per ...

Ultime Notizie dalla rete : Amadeus prove

TGCOM

Amadeus vuole un festival in presenza, un evento a traino giovanile che venga percepito come simbolo della rinascita del Paese ...In un'intervista a Radio Zeta il conduttore ha confermato l'ipotesi allo studio per isolare gli spettatori e il cast per evitare il pericolo Covid ...