Tour de Ski 2021: il percorso e le otto tappe ai raggi X. Si chiude con la mass start sul Cermis (Di lunedì 28 dicembre 2020) Lo sci di fondo, terminata domenica 20 la terza tappa della Coppa del Mondo 2020-2021 in Germania, a Dresda, ha dato appuntamento direttamente al 2021, con il Tour de Ski: si gareggerà infatti da venerdì 1 a domenica 10 gennaio, con giorni di riposo e trasferimento fissati per lunedì 4 e giovedì 7. Si partirà dalla Svizzera, in Val Müstair: venerdì 1 sprint tl, sabato 2 mass start tc e domenica 3 pursuit tl, poi riposo e trasferimento a Dobbiaco, dove ci saranno martedì 5 la gara distance tl con partenze ad intervalli e mercoledì 6 la pursuit tc, infine riposo e trasferimento in Val di Fiemme per la mass start tc di venerdì 8, la sprint tc di sabato 9 e la mass start final climb tl di domenica 10, che decreterà i vincitori del ... Leggi su oasport (Di lunedì 28 dicembre 2020) Lo sci di fondo, terminata domenica 20 la terza tappa della Coppa del Mondo 2020-in Germania, a Dresda, ha dato appuntamento direttamente al, con ilde Ski: si gareggerà infatti da venerdì 1 a domenica 10 gennaio, con giorni di riposo e trasferimento fissati per lunedì 4 e giovedì 7. Si partirà dalla Svizzera, in Val Müstair: venerdì 1 sprint tl, sabato 2tc e domenica 3 pursuit tl, poi riposo e trasferimento a Dobbiaco, dove ci saranno martedì 5 la gara distance tl con partenze ad intervalli e mercoledì 6 la pursuit tc, infine riposo e trasferimento in Val di Fiemme per latc di venerdì 8, la sprint tc di sabato 9 e lafinal climb tl di domenica 10, che decreterà i vincitori del ...

